Из-за переноса «Ролан Гаррос» в Белграде пройдёт второй турнир категории ATP-250

В столице Сербии, Белграде, пройдёт второй турнир, который получит категорию ATP-250. Он состоится с 22 по 29 мая. В эти сроки должна была проходить первая неделя Открытого чемпионата Франции, однако он был перенесён на неделю из-за коронавирусных ограничений в стране.
Первый турнир в Белграде состоится с 19 по 25 апреля. Среди прочих на него заявились такие теннисисты, как Новак Джокович, Аслан Карацев и Маттео Берреттини. Ранее с соревнований снялся Доминик Тим, сообщивший о продолжающих беспокоить его болях в колене.
Напомним, сегодня, 17 апреля, на турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако) состоятся два полуфинальных поединка. Первый из них идёт в настоящее время — греческому теннисисту Стефаносу Циципасу противостоит представитель Великобритании Даниэль Эванс. Во втором матче сыграют российский теннисист Андрей Рублёв и норвежец Каспер Рууд.
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