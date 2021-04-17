Циципас обойдёт Медведева в чемпионской гонке ATP благодаря победе в матче с Эвансом

В ближайший понедельник, 19 апреля, греческий теннисист Стефанос Циципас обойдёт россиянина Даниила Медведева в чемпионской гонке ATP 2021. Это стало возможным благодаря выходу Стефаноса в финал турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако).



За счёт выхода в полуфинал турнира в Монте-Карло Даниила обойдёт также ещё один представитель России Андрей Рублёв.



В настоящее время лидером чемпионской гонки ATP 2021 является сербский теннисист Новак Джокович, за ним следуют Рублёв, Циципас и Медведев.



Напомним, что сегодня, 17 апреля, во втором полуфинальном поединке турнира в Монте-Карло Рублёв встречается с норвежцем Каспером Руудом. Их матч проходит в настоящее время. К моменту написания этой новости Андрей выигрывает со счётом 5:2 в первом сете.

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