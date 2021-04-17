Циципас обойдёт Медведева в чемпионской гонке ATP благодаря победе в матче с Эвансом
В ближайший понедельник, 19 апреля, греческий теннисист Стефанос Циципас обойдёт россиянина Даниила Медведева в чемпионской гонке ATP 2021. Это стало возможным благодаря выходу Стефаноса в финал турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако).
За счёт выхода в полуфинал турнира в Монте-Карло Даниила обойдёт также ещё один представитель России Андрей Рублёв.
В настоящее время лидером чемпионской гонки ATP 2021 является сербский теннисист Новак Джокович, за ним следуют Рублёв, Циципас и Медведев.
Напомним, что сегодня, 17 апреля, во втором полуфинальном поединке турнира в Монте-Карло Рублёв встречается с норвежцем Каспером Руудом. Их матч проходит в настоящее время. К моменту написания этой новости Андрей выигрывает со счётом 5:2 в первом сете.
Андрей Рублёв остановил самого Короля грунта! Рафаэль Надаль повержен в Монте-Карло
Россиянин сенсационно победил Надаля и вышел в полуфинал престижного «Мастерса».
Циципас вышел в финал турнира в Монте-Карло, отдав Эвансу в полуфинале лишь 3 гейма
Рекомендуем вам
- 17 апреля 2021
-
16:36
-
15:52
-
15:34
-
14:57
-
13:43
-
12:29
-
11:14
-
10:13
-
09:29
-
01:56
-
01:04
-
00:53
- 16 апреля 2021
-
23:59
-
23:43
-
23:36
-
23:19
-
23:02
-
22:48
-
22:35
-
22:30
-
22:23
-
22:08
-
22:04
-
21:53
-
21:20
-
20:37
-
19:26
-
18:39
-
16:45
-
16:11
-
15:27
-
15:18
-
14:50
-
14:40
-
13:20
Партнерский контент
Рекомендуем вам