Андрей Рублёв стал абсолютным лидером тура по количеству побед в сезоне

Восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв после победы в полуфинале «Мастерса» в Монте-Карло (Монако) над норвежцем Каспером Руудом стал безусловным лидером тура ATP по количеству побед в сезоне, на его счету – 24 выигранных матча.
Основным соперником Рублёва в данном рейтинге является грек Стефанос Циципас, имеющий в своём активе 21 победу. Отметим, что именно с Циципасом россиянин поборется за титул в Монако.
Третье место по количеству выигранных матчей в сезоне занимает россиянин Даниил Медведев (17), пропускающий турнир из-за положительного теста на коронавирус.
Лидеры сезона по победным матчам:
1. Андрей Рублёв – 24 победы / 4 поражения,
2. Стефанос Циципас – 21/5,
3. Даниил Медведев – 17/3,
4-5. Янник Синнер, Хуберт Хуркач – по 15/6,
6. Александр Бублик – 15/9.
7. Аслан Карацев – 14/4,
8. Роберто Баутиста-Агут – 14/9,
9. Мартон Фучович – 13/6,
10. Алексей Попырин – 12/5.
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