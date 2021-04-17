Андрей Рублёв стал абсолютным лидером тура по количеству побед в сезоне

Восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв после победы в полуфинале «Мастерса» в Монте-Карло (Монако) над норвежцем Каспером Руудом стал безусловным лидером тура ATP по количеству побед в сезоне, на его счету – 24 выигранных матча.

Основным соперником Рублёва в данном рейтинге является грек Стефанос Циципас, имеющий в своём активе 21 победу. Отметим, что именно с Циципасом россиянин поборется за титул в Монако.

Третье место по количеству выигранных матчей в сезоне занимает россиянин Даниил Медведев (17), пропускающий турнир из-за положительного теста на коронавирус.

Лидеры сезона по победным матчам:

1. Андрей Рублёв – 24 победы / 4 поражения,

2. Стефанос Циципас – 21/5,

3. Даниил Медведев – 17/3,

4-5. Янник Синнер, Хуберт Хуркач – по 15/6,

6. Александр Бублик – 15/9.

7. Аслан Карацев – 14/4,

8. Роберто Баутиста-Агут – 14/9,

9. Мартон Фучович – 13/6,

10. Алексей Попырин – 12/5.