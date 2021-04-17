Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Краснодар» — «Зенит». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Андрей Рублёв стал абсолютным лидером тура по количеству побед в сезоне

Андрей Рублёв стал абсолютным лидером тура по количеству побед в сезоне
Теннис / ATP 0
Аудио-версия:

Восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв после победы в полуфинале «Мастерса» в Монте-Карло (Монако) над норвежцем Каспером Руудом стал безусловным лидером тура ATP по количеству побед в сезоне, на его счету – 24 выигранных матча.

Основным соперником Рублёва в данном рейтинге является грек Стефанос Циципас, имеющий в своём активе 21 победу. Отметим, что именно с Циципасом россиянин поборется за титул в Монако.

Третье место по количеству выигранных матчей в сезоне занимает россиянин Даниил Медведев (17), пропускающий турнир из-за положительного теста на коронавирус.

Лидеры сезона по победным матчам:

1. Андрей Рублёв – 24 победы / 4 поражения,
2. Стефанос Циципас – 21/5,
3. Даниил Медведев – 17/3,
4-5. Янник Синнер, Хуберт Хуркач – по 15/6,
6. Александр Бублик – 15/9.
7. Аслан Карацев – 14/4,
8. Роберто Баутиста-Агут – 14/9,
9. Мартон Фучович – 13/6,
10. Алексей Попырин – 12/5.

Рублёв — впервые в финале «Мастерса»! Но на кону ещё и 1-е место в Чемпионской гонке
Россиянин поспорит с Циципасом в решающем матче в Монте-Карло и за титул, и за лидерство в сезоне.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021