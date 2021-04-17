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Рублёв станет шестой ракеткой мира, если возьмёт титул в Монте-Карло

Рублёв станет шестой ракеткой мира, если возьмёт титул в Монте-Карло
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Андрей Рублёв благодаря выходу в финал «Мастерса» в Монте-Карло (Монако) поднимется на одну строчку в рейтинге 52 недель ATP, то есть на седьмое место, таким образом Рублёв обгонит швейцарца Роджера Федерера. Победа в турнире и вовсе позволит россиянину обойти немца Александра Зверева и стать шестой ракеткой мира.

В финале «Мастерса» в Монако Рублёв сразится с греческим теннисистом Стефаносом Циципасом — пятой ракеткой мира. Для обоих игроков — это первый выход в финал турнира уровня «Мастерс».

Статистика личных встреч Рублёва и Циципаса насчитывает шесть матчей (по три победы у каждого).

За выход в финал турнира игрок получит 600 рейтинговых очков, победителю встречи начислят 1.000.

Рублёв — впервые в финале «Мастерса»! Но на кону ещё и 1-е место в Чемпионской гонке
Россиянин поспорит с Циципасом в решающем матче в Монте-Карло и за титул, и за лидерство в сезоне.
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