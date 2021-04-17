Рублёв раскрыл секрет победы над Руудом в полуфинале «Мастерса» в Монте-Карло

Российский теннисист Андрей Рублёв поделился эмоциями после первого в карьере выхода в финал «Мастерса» в Монте-Карло (Монако).
Напомним, в полуфинальном матче Рублёв обыграл норвежца Каспера Рууда со счётом 6:3, 7:5.
«Потрясающее чувство. Это мой первый финал на таком уровне, так что я очень рад. Посмотрим, как он сложится. Я постараюсь сделать всё, что в моих силах.
Каспер – просто потрясающий игрок, в особенности на грунте. Он начал с брейка, начал очень жёстко и упорно боролся. Я знал, что мне нужно повысить свой уровень игры, если я хочу с ним соперничать, потому что если бы я этого не сделал, то точно бы проиграл.
Я так и сделал и тогда заиграл лучше, а он начал больше ошибаться. Думаю, это стало ключевым фактором моей победы», — приводит слова Рублёва сайт ATP.
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