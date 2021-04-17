Победа над Руудом позволила Рублёву обогнать Джоковича в Чемпионской гонке ATP

Российский теннисист Андрей Рублёв вышел в промежуточные лидеры Чемпионской гонки ATP после победы в полуфинальном матче с Каспером Руудом на «Мастерсе» в Монте-Карло (Монако). Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:5. Выход в финал «Мастерса» позволил Рублёву обойти серба Новака Джоковича.

Для того чтобы остаться на вершине рейтинга, Рублёву необходимо в финале «Мастерса» обыграть грека Стефаноса Циципаса. В противном случае он займёт второе место, а Джокович и вовсе переместится на третью строчку Чемпионской гонки ATP.

Очки по раундам на «Мастерсе» в Монте-Карло в зачёт Чемпионской гонки ATP

Ранее на стадии четвертьфиналов Рублёв обыграл Короля грунта испанца Рафаэля Надаля, что позволило ему обойти в Чемпионской гонке ATP соотечественника – Даниила Медведева, который пропустил турнир из-за положительного теста на коронавирус.

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