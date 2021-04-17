Андрей Рублёв вышел в первый в карьере финал «Мастерса». Видеообзор

Восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв пробился в первый в карьере финал «Мастерса» в Монте-Карло (Монако). В полуфинальной встрече ему удалось обыграть норвежца Каспера Рууда со счётом 6:3, 7:5.
Напомним, что на пути в финал среди прочих соперников россиянину удалось остановить признанного Короля грунта испанца Рафаэля Надаля.
За титул в Монако Рублёв поборется с четвёртым номером посева греком Стефаносом Циципасом, который ранее обыграл британца Даниэля Эванса со счётом 6:2, 6:1. Отметим, что при положительном результате Рублёв станет шестой ракеткой мира. За победу в финале игрок получит более € 250 тыс. призовых и 1.000 рейтинговых очков.
Интересно, что на последних пяти турнирах ATP Рублёв покидал соревнования не раньше их полуфинальной стадии.
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