Андрей Рублёв вышел в первый в карьере финал «Мастерса». Видеообзор

Восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв пробился в первый в карьере финал «Мастерса» в Монте-Карло (Монако). В полуфинальной встрече ему удалось обыграть норвежца Каспера Рууда со счётом 6:3, 7:5.

Напомним, что на пути в финал среди прочих соперников россиянину удалось остановить признанного Короля грунта испанца Рафаэля Надаля.

За титул в Монако Рублёв поборется с четвёртым номером посева греком Стефаносом Циципасом, который ранее обыграл британца Даниэля Эванса со счётом 6:2, 6:1. Отметим, что при положительном результате Рублёв станет шестой ракеткой мира. За победу в финале игрок получит более € 250 тыс. призовых и 1.000 рейтинговых очков.

Интересно, что на последних пяти турнирах ATP Рублёв покидал соревнования не раньше их полуфинальной стадии.