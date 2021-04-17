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Андрей Рублёв вышел в первый в карьере финал «Мастерса». Видеообзор

Андрей Рублёв вышел в первый в карьере финал «Мастерса». Видеообзор
Теннис / ATP 0

Восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв пробился в первый в карьере финал «Мастерса» в Монте-Карло (Монако). В полуфинальной встрече ему удалось обыграть норвежца Каспера Рууда со счётом 6:3, 7:5.

Напомним, что на пути в финал среди прочих соперников россиянину удалось остановить признанного Короля грунта испанца Рафаэля Надаля.

За титул в Монако Рублёв поборется с четвёртым номером посева греком Стефаносом Циципасом, который ранее обыграл британца Даниэля Эванса со счётом 6:2, 6:1. Отметим, что при положительном результате Рублёв станет шестой ракеткой мира. За победу в финале игрок получит более € 250 тыс. призовых и 1.000 рейтинговых очков.

Интересно, что на последних пяти турнирах ATP Рублёв покидал соревнования не раньше их полуфинальной стадии.

Рублёв — впервые в финале «Мастерса»! Но на кону ещё и 1-е место в Чемпионской гонке
Россиянин поспорит с Циципасом в решающем матче в Монте-Карло и за титул, и за лидерство в сезоне.
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