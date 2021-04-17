Медведев: теннис настолько денежный благодаря Федереру, Джоковичу, Надалю и Маррею

Вторая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, почему, по его мнению, теннис является одним из прибыльных видов спорта.

«Нам всё время показывают цифры, и никогда не известно, что правда, а что – нет. Но известно, что, по-моему, теннис входит в четвёрку самых популярных видов спорта на протяжении всего сезона по числу зрителей.

При этом, судя по последнему году с коронавирусом, весь доход всё-таки приходит именно с билетов. Турниры зарабатывают много денег. Но проблема в теннисе заключается в том, что у нас нет никакой формулы с турнирами. Допустим, турнир может заработать $ 200 млн, а игрокам дать – 20, и никто об этом не узнает. И даже если узнают, вряд ли что-то будет.

С другой стороны, наверняка, бывают ситуации, когда турнир теряет деньги, а игроки при этом всё равно зарабатывают.

Почему теннис такой капиталоёмкий? Люди смотрят, им нравится, иначе денег бы там не было. Потому что в теннис приходят крупные спонсоры, пусть и не на всех турнирах.

Думаю, теннис был бы не настолько денежным видом спорта, если бы не Федерер, Джокович, Надаль и Маррей, которые на протяжении 15 лет разыгрывали все большие титулы. Они – сумасшедшего уровня игроки, и люди следили за ними», — сказал Медведев в интервью на YouTube-канале «Бизнес-Секреты».

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