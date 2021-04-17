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Гаспарян проиграла на старте квалификации турнира в Штутгарте, Грачёва пробилась в финал

Стартовала квалификация турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия).

Российские теннисистки Варвара Грачёва и Маргарита Гаспарян с переменным успехом выступили в первом раунде квалификации.

Грачёва одержала победу в матче с американкой Бетани Маттек-Сэндс со счётом 6:2, 7:5. В финале квалификации ей предстоит сразиться с немкой Моной Бартель.

Гаспарян же не удалось обыграть ещё одну представительницу Германии Ному Акугуе Ноху, счёт встречи 6:3, 6:4 в пользу немки.

Турнир Porsche Tennis Grand Prix пройдёт в Штутгарте с 19 по 25 апреля. В нём примут участие 32 спортсменки. Среди них – первая ракетка мира Эшли Барти, Симона Халеп, Элина Свитолина, Арина Соболенко, Белинда Бенчич.

Действующей победительницей турнира в Штутгарте является чешка Петра Квитова, в 2019-м году в финале она обыграла эстонку Анетт Контавейт со счётом 6:3,7:6 (7:2). В 2020-м году соревнования были отменены из-за пандемии коронавируса.

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