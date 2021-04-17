Андрей Рублёв: вчера мне написали люди, о которых я не слышал лет пять-шесть

Восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв рассказал, с чем ему пришлось столкнуться после сенсационной победы над испанцем Рафаэлем Надалем на грунтовом «Мастерсе» в Монте-Карло (Монако).

«Вчера ко мне было столько внимания прессы. Написали люди, о которых я вообще не слышал лет пять-шесть. Конечно, это немного мешало, потому что начинаешь терять концентрацию. Но тренер меня отлично знает и понимает, что мне всегда недостаточно побед. Он дал мне немного порадоваться, но потом сказал: «Праздновать нечего, у нас впереди матч. Сохраняем концентрацию». Это помогло мне снова собраться. И вот – сегодня я тоже выиграл», — сказал Рублёв в эфире Tennis Channel.

Сегодня, 17 апреля Рублёв вышел в первый в карьере финал «Мастерса», в полуфинале обыграв норвежского теннисиста Каспера Рууда со счётом 6:3, 7:5.