Медведев — об отце: мне это может не нравиться, но и сейчас он продолжает меня наставлять
Вторая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, как относится к тому, что его отцу, Сергею Медведев, у пришлось оставить бизнес в России, чтобы развивать карьеру сына.
«Тогда я был ещё слишком мал. Насколько я знаю, это было его желание – и оставить бизнес, чтобы уехать отдыхать во Францию, и помогать мне. Если честно, это всегда было его мечтой – чтобы я стал крутым теннисистом. И у меня это получилось.
Мне это может не нравиться, но даже сейчас он продолжает меня в каком-то смысле наставлять, пытается давать советы, что нужно сделать, чтобы стать первой ракеткой мира, или что нужно сделать, чтобы выиграть «Шлем». В общем, интересно бывает», — сказал Медведев в интервью на YouTube-канале «Бизнес-Секреты».
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