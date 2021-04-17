«Победа есть победа». Свитолина — о сложном матче со 172-й ракеткой мира японкой Найто

Пятая ракетка мира украинка Элина Свитолина проанализировала матч со 172-й ракеткой мира японкой Юки Найто в раунде плей-офф Кубка Билли Джин Кинг, который прошёл в Черноморске (Украина).
Напомним, Свитолина со счётом 6:2, 4:6, 7:6 (7:3) обыграла Найто и принесла сборной Украины итоговую победу над командой Японии.
«Сложно сказать, что повлияло на то, что после выигранного со счётом 6:2 первого сета дальше завязалась борьба. Думаю, было много факторов. Где-то я сделала очень много ошибок, где-то соперница хорошо отыграла. Она здорово двигалась, играла полусвечками, которые тяжело было принимать, потому что покрытие достаточно тяжёлое. Где-то я тактически ошибалась. Но победа есть победа, и я рада, что смогла выбраться из этой ситуации.
Дальше я буду играть на турнире в Штутгарте. Надеюсь, что успею восстановиться, потому что у меня были проблемы с физической подготовкой. Я стартую там со второго круга, поэтому есть несколько дней, чтобы восстановиться и хорошо там сыграть», — приводит слова Свитолиной «Большой теннис Украины».
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