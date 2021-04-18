В основную сетку турнира WTA-250 в Стамбуле вошли сразу пять россиянок

Стала известна основная сетка турнира категории WTA-250 в Стамбуле (Турция), который пройдёт с 19 по 25 апреля.
В неё вошли сразу пять россиянок: Вероника Кудерметова, Дарья Касаткина, Анастасия Павлюченкова, Анастасия Потапова и Вера Звонарёва.
Кудерметова стала третьей сеяной и на старте турнира сыграет с американкой Бернардой Пера. Четвёртый номер посева у Касаткиной, которая поборется с одной из победительниц финала квалификации.
Шестая сеяная Павлюченкова в первом матче сыграет с соотечественницей Анастасией Потаповой. Звонарёва, получившая уайлд-кард от организаторов, в матче первого круга встретится с представительницей Словении Полоной Херцог.
Также в основной сетке турнира сыграют две украинки: Марта Костюк, соперница которой определится по итогам квалификации, и Катерина Козлова, которая на старте соревнований сразится с румынкой Сораной Кырстя.
Призовой фонд турнира в Стамбуле составил более $ 235 тыс. Его действующей чемпионкой является румынка Патрисия-Мария Циг.
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