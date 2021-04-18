«А какая вам нравится больше?» Соболенко показала подборку своих смешных фото

Седьмая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко, в «сториз» своего «Инстаграма» разместила коллаж из своих фотографий. Арина, воплотившая разные смешные образы, присущие её личности, поинтересовалась у подписчиков, какой из них им нравится больше.



«Все мои неотъемлемые особенности в одном коллаже. А какой вам нравится больше?» — поинтересовалась Соболенко.

Сама Арина сообщила, что чаще всего ей присущ третий образ.



Напомним, на турнире в Майами (США) Соболенко дошла до четвертьфинала, где со счётом 4:6, 7:6 (7:5), 3:6 в трех сетах уступила будущей чемпионке соревнований, первой ракетке мира, австралийской теннисистке Эшли Барти.



В феврале 2021 года Арина и бельгийка Элисе Мертенс выиграли Открытый чемпионат Австралии в парном разряде. В финальном матче теннисистки, посеянные под вторым номером, победили представительниц Чехии Барбору Крейчикову и Катержину Синякову (3) в двух сетах со счётом 6:2, 6:3.