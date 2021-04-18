Рублёв поделился ожиданиями от финала с Циципасом на «Мастерсе» в Монте-Карло

Российский теннисист Андрей Рублёв высказался о своём прогрессе в плане психологической устойчивости, а также поделился ожиданиями от матча с представителем Греции Стефаносом Циципасом в финале «Мастерса» в Монте-Карло (Монако).

«Я проиграл в Майами из-за эмоций. Но в конце концов, всё можно исправить. Я хочу учиться и совершенствоваться. Вот почему я и прибавляю. Признаюсь, это нелегко. В некоторых матчах будут случать эмоциональные сбои. Но на этой неделе, похоже, я хорошо контролирую эмоции. Поэтому я выиграл матч у Рафы, когда он совершил камбэк во втором сете.



Чувствую себя прекрасно и счастлив сыграть ещё в одном финале, особенно учитывая, что это мой первый финал «Мастерса». Это будет сложный матч. В прошлом году мы уже не раз встречались. В некоторых поединках победа оставалась за ним, в некоторых победу праздновал я. Но большинство из них были суперсложными и продолжались три сета. Я надеюсь, что мы покажем отличный теннис, который никого не оставит равнодушным», — приводит слова Рублёва ATP.

Рублёв — впервые в финале «Мастерса»! Но на кону ещё и 1-е место в Чемпионской гонке Россиянин поспорит с Циципасом в решающем матче в Монте-Карло и за титул, и за лидерство в сезоне.