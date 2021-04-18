Грачёва не смогла выйти в основную сетку турнира в Штутгарте, уступив 184-й ракетке мира

Российская теннисистка Варвара Грачёва не сумела преодолеть стадию квалификации турнира в Штутгарте (Германия). В решающем матче отборочного раунда со счётом 2:6, 6:3, 3:6 она уступила немецкой теннисистке Моне Бартель.

Встреча продлилась 1 час 52 минуты. Грачёва 2 раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 2 брейк-пойнта из 7. Бартель, занимающая 184-е место в рейтинге WTA, выполнила 10 эйсов, 5 раз ошиблась на подаче и использовала 4 шанса из 6 взять подачу соперницы.



Турнир Porsche Tennis Grand Prix пройдёт в Штутгарте с 19 по 25 апреля. В нём примут участие 32 спортсменки. Среди них – первая ракетка мира Эшли Барти, Симона Халеп, Элина Свитолина, Арина Соболенко, Белинда Бенчич.



Действующей победительницей турнира в Штутгарте является чешка Петра Квитова, в 2019-м году в финале она обыграла эстонку Анетт Контавейт со счётом 6:3,7:6 (7:2). В 2020-м году соревнования были отменены из-за пандемии коронавируса.