Рублёв проиграл Циципасу в первом в карьере финале «Мастерса». Видеообзор

Российский теннисист Андрей Рублёв не сумел взять титул на турнире категории «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). В решающем матче его в двух сетах обыграл грек Стефанос Циципас со счётом 6:3, 6:3.
Продолжительность встречи составила 1 час и 12 минут. Рублёв 1 раз подал навылет и не допустил ни одной двойной ошибки. Циципас, занимающий пятое место в рейтинге ATP, выполнил 3 эйса, 1 раз ошибся на подаче и использовал 3 шанса из 3 взять подачу соперника.
Отметим, что в четвертьфинале «Мастерса» Рублёв победил признанного Короля грунта Рафаэля Надаля, став, таким образом, вторым представителем России, обыгравшим испанца на грунте.
Завтра, 19 апреля, Рублёв впервые в карьере станет седьмой ракеткой мира, сместив на одну позицию швейцарца Роджера Федерера. А также станет вторым в Чемпионской гонке ATP.
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