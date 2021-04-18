Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Спартак» — «Уфа». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Рублёв проиграл Циципасу в первом в карьере финале «Мастерса». Видеообзор

Рублёв проиграл Циципасу в первом в карьере финале «Мастерса». Видеообзор
Теннис / ATP 0
Аудио-версия:

Российский теннисист Андрей Рублёв не сумел взять титул на турнире категории «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). В решающем матче его в двух сетах обыграл грек Стефанос Циципас со счётом 6:3, 6:3.

Продолжительность встречи составила 1 час и 12 минут. Рублёв 1 раз подал навылет и не допустил ни одной двойной ошибки. Циципас, занимающий пятое место в рейтинге ATP, выполнил 3 эйса, 1 раз ошибся на подаче и использовал 3 шанса из 3 взять подачу соперника.

Отметим, что в четвертьфинале «Мастерса» Рублёв победил признанного Короля грунта Рафаэля Надаля, став, таким образом, вторым представителем России, обыгравшим испанца на грунте.

Завтра, 19 апреля, Рублёв впервые в карьере станет седьмой ракеткой мира, сместив на одну позицию швейцарца Роджера Федерера. А также станет вторым в Чемпионской гонке ATP.

Рублёв остался без титула на «Мастерсе», но обошёл Федерера. Андрей — уже 7-я ракетка мира
Стефанос Циципас получил главный трофей Монте-Карло, а россиянин поднялся на одно место в рейтинге 52 недель ATP.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021