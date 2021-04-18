Россиянка Александрова сыграет с чешкой Муховой на старте турнира в Штутгарте

Появилась сетка грунтового турнира категории WTA-500, который пройдёт в Штутгарте (Германия) в период с 19 по 25 апреля.

Возглавила посев первая ракетка мира австралийка Эшли Барти. В турнире также примут участие представительницы топ-5 рейтинга лучших в мире: румынка Симона Халеп, американка Софья Кенин и украинка Элина Свитолина. Все они стартуют со второго круга.

Единственная представительница России в Штутгарте Екатерина Александрова в первом круге поборется с чешкой Каролиной Муховой. В случае победы россиянка выйдет на победительницу матча Белинда Бенчич (Швейцария) — Настасья Шунк (Германия).

Призовой фонд соревнований в Штутгарте составил более $ 565 тыс. Действующей обладательницей титула является чешка Петра Квитова.