Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Спартак» — «Уфа». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Россиянка Александрова сыграет с чешкой Муховой на старте турнира в Штутгарте

Россиянка Александрова сыграет с чешкой Муховой на старте турнира в Штутгарте
Теннис / WTA 0

Появилась сетка грунтового турнира категории WTA-500, который пройдёт в Штутгарте (Германия) в период с 19 по 25 апреля.

Возглавила посев первая ракетка мира австралийка Эшли Барти. В турнире также примут участие представительницы топ-5 рейтинга лучших в мире: румынка Симона Халеп, американка Софья Кенин и украинка Элина Свитолина. Все они стартуют со второго круга.

Единственная представительница России в Штутгарте Екатерина Александрова в первом круге поборется с чешкой Каролиной Муховой. В случае победы россиянка выйдет на победительницу матча Белинда Бенчич (Швейцария) — Настасья Шунк (Германия).

Призовой фонд соревнований в Штутгарте составил более $ 565 тыс. Действующей обладательницей титула является чешка Петра Квитова.

Грачёва не смогла выйти в основную сетку турнира в Штутгарте, уступив 184-й ракетке мира
WTA-500. Штутгарт (Германия). 2021
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021