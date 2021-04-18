Циципас взял титул в Монте-Карло через 40 лет после триумфа своей матери Юлии Сальниковой

Пятая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас взял титул на турнире категории «Мастерс» в Монте-Карло (Монако) спустя 40 лет после того, как его мама, советская и греческая теннисистка Юлия Сальникова, победила в Монте-Карло на юниорском турнире. Это произошло в 1981 году.
Публикация доступна в «инстаграме» mouratoglou_tennis_academy.
Юлия Сальникова — многократная чемпионка СССР по теннису, мастер спорта международного класса. А также дочь олимпийского чемпиона по футболу 1956 года и трёхкратный победителя чемпионатов СССР в составе московских «Динамо» и «Спартака» Сергея Сальникова.
Напомним, Циципас боролся за титул в Монте-Карло с россиянином Андреем Рублёвым, которого обыграл со счётом 6:3, 6:3. Для грека это первая победа на турнире «Мастерс-серии».
- 18 апреля 2021
-
22:04
-
21:36
-
20:59
-
20:32
-
20:06
-
19:18
-
18:55
-
18:39
-
18:10
-
17:51
-
17:33
-
16:54
-
16:50
-
16:31
-
14:49
-
14:08
-
13:18
-
10:44
-
09:52
-
09:24
-
00:22
- 17 апреля 2021
-
23:49
-
23:28
-
23:16
-
22:25
-
21:52
-
21:23
-
21:03
-
20:28
-
20:05
-
19:16
-
19:05
-
18:42
-
18:24
-
18:09