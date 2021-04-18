Циципас взял титул в Монте-Карло через 40 лет после триумфа своей матери Юлии Сальниковой

Пятая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас взял титул на турнире категории «Мастерс» в Монте-Карло (Монако) спустя 40 лет после того, как его мама, советская и греческая теннисистка Юлия Сальникова, победила в Монте-Карло на юниорском турнире. Это произошло в 1981 году.

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Юлия Сальникова — многократная чемпионка СССР по теннису, мастер спорта международного класса. А также дочь олимпийского чемпиона по футболу 1956 года и трёхкратный победителя чемпионатов СССР в составе московских «Динамо» и «Спартака» Сергея Сальникова.

Напомним, Циципас боролся за титул в Монте-Карло с россиянином Андреем Рублёвым, которого обыграл со счётом 6:3, 6:3. Для грека это первая победа на турнире «Мастерс-серии».