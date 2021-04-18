Евгений Донской не сумел пробиться в основную сетку турнира в Белграде
Российский теннисист Евгений Донской не сумел пробиться в основную сетку турнира категории ATP-250 в Белграде (Сербия). На старте квалификации он проиграл аргентинцу Факундо Багнису со счётом 3:6, 2:6.
Продолжительность встречи составила 1 час 7 минут. Донской 3 раза подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 2 брейк-пойнта из 7. На счету его соперника — 4 эйса, 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 3.
Турнир в Белграде пройдёт с 19 по 25 апреля. Его призовой фонд составил € 650 тыс.
В основной сетке турнира сыграет лишь один россиянин — Аслан Карацев, он посеян под третьим номером и начнёт соревнования со второго круга, где встретится с победителем матча Себастьян Корда (США) — Аляж Бедене (Словения).
Карацев стал третьим сеяным турнира в Белграде и в полуфинале может сыграть с Джоковичем
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