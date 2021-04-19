Даниил Медведев: Сафин и Давыденко вдохновляли меня идти тренироваться

Вторая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, какие отечественные игроки повлияли на его становление в теннисе.
Напомним, Медведев не принял участия в прошедшем «Мастерсе» в Монте-Карло (Монако) из-за того, что до старта сдал положительный тест на коронавирус.
«Кафельникова я ещё не застал — был слишком маленький. А Марат Сафин и Коля Давыденко вдохновляли меня идти тренироваться. Они оказали большое влияние.
Какое-то время бить слева, как Марат Сафин, в России было очень модно. Все дети хотели бить в прыжке, как Марат, быть на него похожими.
У нас есть мнение, что если бы он был больше сфокусирован на теннисе, то мог бы добиться большего. Но я никого за это не сужу, это уже вопрос к нему самому», — сказал Медведев в интервью на YouTube-канале «Бизнес-Секреты».
- 19 апреля 2021
-
00:55
- 18 апреля 2021
-
23:45
-
22:55
-
22:04
-
21:36
-
20:59
-
20:32
-
20:06
-
19:18
-
18:55
-
18:39
-
18:10
-
17:51
-
17:33
-
16:54
-
16:50
-
16:31
-
14:49
-
14:08
-
13:18
-
10:44
-
09:52
-
09:24
-
00:22
- 17 апреля 2021
-
23:49
-
23:28
-
23:16
-
22:25
-
21:52
-
21:23
-
21:03
-
20:28
-
20:05
-
19:16
-
19:05