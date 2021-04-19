Даниил Медведев: Сафин и Давыденко вдохновляли меня идти тренироваться

Вторая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, какие отечественные игроки повлияли на его становление в теннисе.

Напомним, Медведев не принял участия в прошедшем «Мастерсе» в Монте-Карло (Монако) из-за того, что до старта сдал положительный тест на коронавирус.

«Кафельникова я ещё не застал — был слишком маленький. А Марат Сафин и Коля Давыденко вдохновляли меня идти тренироваться. Они оказали большое влияние.

Какое-то время бить слева, как Марат Сафин, в России было очень модно. Все дети хотели бить в прыжке, как Марат, быть на него похожими.

У нас есть мнение, что если бы он был больше сфокусирован на теннисе, то мог бы добиться большего. Но я никого за это не сужу, это уже вопрос к нему самому», — сказал Медведев в интервью на YouTube-канале «Бизнес-Секреты».