Рублёв: расстроен после финала с Циципасом, но эту неделю я не забуду никогда

23-летний российский теннисист Андрей Рублёв подвёл итоги турнира «Мастерс» и рассказал об эмоциях после поражения в финале представителю Греции Стефаносу Циципасу (3:6, 3:6).

«Доволен ли я своей игрой? Да, но я расстроен после финала. Если брать в целом неделю, то понятно, что она особенная, которую я никогда не забуду. Понятное дело, что финалом я расстроен, поэтому смешанные чувства. Будем работать дальше и уже настраиваться на следующий турнир. Посмотрим, как всё сложится дальше. Потому что пока что я играю свой лучший сезон. На всех турнирах играю стабильно, поэтому это самое главное.

Понятное дело, что победа над Рафой — это что-то, особенно для меня, для моего теперешнего этапа карьеры, это что-то очень нужное, чтобы ещё больше поверить в себя, чтобы ещё больше понимать теннис, быть мотивированнее. Поэтому я очень рад, что у меня получилось. Значит, наверное, всё на правильном пути и нужно продолжать двигаться так же и смотреть, как всё сложится», — передаёт слова Рублёва корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

Полная версия интервью Андрея Рублёва уже доступна на «Чемпионате».