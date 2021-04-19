Рублёв: расстроен после финала с Циципасом, но эту неделю я не забуду никогда

23-летний российский теннисист Андрей Рублёв подвёл итоги турнира «Мастерс» и рассказал об эмоциях после поражения в финале представителю Греции Стефаносу Циципасу (3:6, 3:6).
«Доволен ли я своей игрой? Да, но я расстроен после финала. Если брать в целом неделю, то понятно, что она особенная, которую я никогда не забуду. Понятное дело, что финалом я расстроен, поэтому смешанные чувства. Будем работать дальше и уже настраиваться на следующий турнир. Посмотрим, как всё сложится дальше. Потому что пока что я играю свой лучший сезон. На всех турнирах играю стабильно, поэтому это самое главное.
Понятное дело, что победа над Рафой — это что-то, особенно для меня, для моего теперешнего этапа карьеры, это что-то очень нужное, чтобы ещё больше поверить в себя, чтобы ещё больше понимать теннис, быть мотивированнее. Поэтому я очень рад, что у меня получилось. Значит, наверное, всё на правильном пути и нужно продолжать двигаться так же и смотреть, как всё сложится», — передаёт слова Рублёва корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.
Полная версия интервью Андрея Рублёва уже доступна на «Чемпионате».
- 19 апреля 2021
-
03:53
-
00:55
- 18 апреля 2021
-
23:45
-
22:55
-
22:04
-
21:36
-
20:59
-
20:32
-
20:06
-
19:18
-
18:55
-
18:39
-
18:10
-
17:51
-
17:33
-
16:54
-
16:50
-
16:31
-
14:49
-
14:08
-
13:18
-
10:44
-
09:52
-
09:24
-
00:22
- 17 апреля 2021
-
23:49
-
23:28
-
23:16
-
22:25
-
21:52
-
21:23
-
21:03
-
20:28
-
20:05
-
19:16