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Анастасия Павлюченкова поднялась на одну строчку в рейтинге WTA

Анастасия Павлюченкова поднялась на одну строчку в рейтинге WTA
Теннис / WTA 0
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В обновлённом рейтинге WTA от 19 апреля российская теннисистка Анастасия Павлюченкова поднялась на 39-ю строчку. В первой десятке изменений не произошло.

Рейтинг WTA. 19 апреля
1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 9285.
2 (2). Наоми Осака (Япония) — 7985.
3 (3). Симона Халеп (Румыния) — 6965.
4 (4). Софья Кенин (США) — 5915.
5 (5). Элина Свитолина (Украина) — 5750.
6 (6). Бьянка Андрееску (Канада) — 5265.
7 (7). Арина Соболенко (Беларусь) — 5085.
8 (8). Серена Уильямс (США) — 4850.
9 (9). Каролина Плишкова (Чехия) — 4660.
10 (10). Петра Квитова (Чехия) — 4530.
...
29 (29). Вероника Кудерметова (Россия) — 2130...
34 (34). Екатерина Александрова (Россия) — 1955...
36 (36). Светлана Кузнецова (Россия) — 1815.
37 (37). Дарья Касаткина (Россия) — 1745...
39 (40). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1715...
74 (73). Анна Блинкова (Россия) — 1114...
76 (75). Анастасия Потапова (Россия) — 1061...
89 (89). Маргарита Гаспарян (Россия) — 934...
98 (97). Варвара Грачёва (Россия) — 863.

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