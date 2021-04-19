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Маргарита Гаспарян опустилась на четыре строчки в чемпионской гонке WTA

В обновлённой версии чемпионской гонки WTA от 19 апреля российская теннисистка Маргарита Гаспарян опустилась на 44-ю строчку. В первой десятке изменений не произошло.



Чемпионская гонка WTA. 19 апреля

1 (1). Наоми Осака (Япония) — 2400.

2 (2). Эшли Барти (Австралия) — 2001.

3 (3). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 1980.

4 (4). Дженнифер Брэйди (США) — 1497.

5 (5). Вероника Кудерметова (Россия) — 1187.

6 (6). Элисе Мертенс (Бельгия) — 1181.

7 (7). Арина Соболенко (Беларусь) — 1117.

8 (8). Джессика Пегула (США) — 1006.

9 (9). Серена Уильямс (США) — 965.

10 (10). Ига Свёнтек (Польша) — 935.

...

12 (12). Дарья Касаткина (Россия) — 931...

28 (28). Екатерина Александрова (Россия) — 537...

44 (40). Маргарита Гаспарян (Россия) — 384.

45 (42). Анастасия Потапова (Россия) — 376.

46 (43). Светлана Кузнецова (Россия) — 372...

52 (51). Вера Звонарёва (Россия) — 300...

60 (59). Людмила Самсонова (Россия) — 263...

74 (72). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 207.

75 (73). Анастасия Гасанова (Россия) — 205...

85 (84). Анна Калинская (Россия) — 166...

90 (89). Камилла Рахимова (Россия) — 155.

98 (95). Варвара Грачёва (Россия) — 140.