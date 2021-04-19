«Из-за усталости не хватило всего». Рублёв – о причинах поражения от Циципаса

Седьмая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв рассказал о причинах поражения в финальном матче «Мастерса» в Монте-Карло (Монако) с греком Стефаносом Циципасом.
«Не хватило всего. Но это больше от усталости. И эмоций не хватало, потому что был уже опустошён и морально, и физически. Всё вместе. Потому что провёл два матча с Роберто [Баутиста-Агутом] и с Рафой [Надалем] на пределе своих возможностей. Не помню, сколько мы играли — но по 2,5 часа точно — два матча подряд, и заканчивали довольно поздно. И играть сразу на следующий день полуфинал, и потом финал, и даже дня отдыха не было. И матчи, получается, были всё раньше и раньше по времени.
В итоге — да, я просто подошёл к финалу намного более уставший, чем Стефанос. А чтобы обыгрывать уже игроков топ-10, ты должен быть всё равно, как-никак, но наполнен, то есть подойти к матчу более-менее с силами. Потому что ещё с какими-то, может быть, другими игроками это прокатит — выиграть на усталости, но с одними из лучших ты должен быть готов сам, насколько это возможно. Вот и всё, собственно», — передаёт слова Рублёва корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.
Полная версия интервью Андрея Рублёва уже доступна на «Чемпионате».
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