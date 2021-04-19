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Тим: жизнь в «пузырях» подошла Эвансу и Бублику, раньше им было сложно сосредоточиться

Тим: жизнь в «пузырях» подошла Эвансу и Бублику, раньше им было сложно сосредоточиться
Теннис / ATP 0
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Четвёртая ракетка мира австрийский теннисист Доминик Тим рассказал, как на его жизнь повлияла пандемия коронавируса.

«Думаю, пандемия стала частью моей борьбы. Коронавирус забрал много хорошего, начиная с путешествий и свободного передвижения. А плохие вещи остались. В таких условиях сложно играть каждую неделю. В Дубае, например, для меня было экстремально, нас буквально заперли, а на улице шла нормальная жизнь. Нас выпускали из гостиницы в 21:00 на пустой стадион, это не хорошо.

Да, есть ребята, которым жизнь в «пузырях» наоборот идёт на пользу, например, Эванс и Бублик. В обычное время им было сложно сосредоточиться на теннисе.

Сколько себя помню, у меня была полностью спланированная жизнь. Каждый день был расписан. Я чувствую себя лучше, когда знаю, что произойдёт на следующий день. На данный момент этого нет. Есть некоторая пустота. Конечно, это не драма, но на прошлой неделе я даже не смотрел Лигу чемпионов, также почти не следил за турниром в Монте-Карло», — приводит слова Тима Tennis Majors.

Доминик Тим снялся с турнира в Белграде из-за непрекращающихся болей в колене
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