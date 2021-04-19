Тим: жизнь в «пузырях» подошла Эвансу и Бублику, раньше им было сложно сосредоточиться

Четвёртая ракетка мира австрийский теннисист Доминик Тим рассказал, как на его жизнь повлияла пандемия коронавируса.
«Думаю, пандемия стала частью моей борьбы. Коронавирус забрал много хорошего, начиная с путешествий и свободного передвижения. А плохие вещи остались. В таких условиях сложно играть каждую неделю. В Дубае, например, для меня было экстремально, нас буквально заперли, а на улице шла нормальная жизнь. Нас выпускали из гостиницы в 21:00 на пустой стадион, это не хорошо.
Да, есть ребята, которым жизнь в «пузырях» наоборот идёт на пользу, например, Эванс и Бублик. В обычное время им было сложно сосредоточиться на теннисе.
Сколько себя помню, у меня была полностью спланированная жизнь. Каждый день был расписан. Я чувствую себя лучше, когда знаю, что произойдёт на следующий день. На данный момент этого нет. Есть некоторая пустота. Конечно, это не драма, но на прошлой неделе я даже не смотрел Лигу чемпионов, также почти не следил за турниром в Монте-Карло», — приводит слова Тима Tennis Majors.
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