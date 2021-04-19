Веснина – Рублёву: так приятно видеть, как ты растёшь как игрок. Это только начало

Олимпийская чемпионка, российская теннисистка Елена Веснина отреагировала на результат соотечественника Андрея Рублёва на прошедшем грунтовом «Мастерсе» в Монте-Карло (Монако).
Напомним, в Монако Рублёв дошёл до финала, где в двух сетах уступил пятой ракетке мира греческому теннисисту Стефаносу Циципасу со счётом 3:6, 3:6. По ходу турнира россиянину среди прочих удалось остановить признанного Короля грунта испанца Рафаэля Надаля в трех сетах со счётом 6:2, 4:6, 6:2.
«Андрей, с финалом «Мастерса». Это только начало. Так приятно видеть, как ты растёшь как игрок и прибавляешь от турнира к турниру», — написала Веснина в «сториз» своего «инстаграма».
Выступление Рублёва в Монте-Карло позволило ему обойти швейцарца Роджера Федерера в рейтинге 52 недель ATP и впервые в карьере стать седьмой ракеткой мира.
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