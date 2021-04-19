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«Перезагрузка прошла успешно». Кирьос – о возобновлении романа с бывшей девушкой

«Перезагрузка прошла успешно». Кирьос – о возобновлении романа с бывшей девушкой
Теннис / ATP 0
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Австралийский теннисист Ник Кирьос опубликовал новый пост, посвящённый своим отношениям с возлюбленной Кьярой Пассари.

«Перезагрузка прошла успешно», — написал австралиец, намекая на положительный эффект от их недавнего расставания.

Публикация доступна в «инстаграме» Ника Кирьоса.

Напомним, Кирьос и Пассари начали встречаться в июле прошлого года, всего через три месяца после того, как Кирьос расстался с российской теннисисткой Анной Калинской. Новые отношения австралийца продлились до конца февраля 2021 года, однако уже в середине марта Кирьос и Пассари были вновь замечены вместе.

Кирьос – обладатель шести титулов ATP в одиночном разряде, его лучшее в карьере место в рейтинге – 13-е. Недавно он сообщил, что пропустит весь грунтовый сезон, включая Открытый чемпионат Франции.

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