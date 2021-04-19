Белорус Герасимов пробился во второй круг турнира в Барселоне, обыграв Цонгу
Белорусский теннисист Егор Герасимов вышел во второй круг турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания). На старте соревнований белорус обыграл бывшую пятую ракетку мира, французского теннисиста Жо-Вильфрида Цонгу со счётом 7:5, 6:1.
Встреча продолжалась 1 час 19 минут. Герасимов 3 раза подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 5. На счету его соперника ни одного эйса, 1 двойная ошибка и 1 реализованный брейк-пойнт из 2.
Во втором круге турнира в Барселоне Герасимов встретится с 11-м номером посева, 19-летним итальянцем Янником Синнером.
Призовой фонд соревнований составил € 1 565 480. Действующим обладателем титула в Барселоне является четвёртая ракетка мира, австриец Доминик Тим.
Барселона. 1-й круг
19 апреля 2021, понедельник. 14:40 МСК
71
Жо-Вильфрид Цонга
Ж. Цонга
Окончен
0 : 2
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77
Егор Герасимов
Е. Герасимов
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