Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Белорус Герасимов пробился во второй круг турнира в Барселоне, обыграв Цонгу

Белорус Герасимов пробился во второй круг турнира в Барселоне, обыграв Цонгу
Теннис / ATP 0

Белорусский теннисист Егор Герасимов вышел во второй круг турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания). На старте соревнований белорус обыграл бывшую пятую ракетку мира, французского теннисиста Жо-Вильфрида Цонгу со счётом 7:5, 6:1.

Встреча продолжалась 1 час 19 минут. Герасимов 3 раза подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 5. На счету его соперника ни одного эйса, 1 двойная ошибка и 1 реализованный брейк-пойнт из 2.

Во втором круге турнира в Барселоне Герасимов встретится с 11-м номером посева, 19-летним итальянцем Янником Синнером.

Призовой фонд соревнований составил € 1 565 480. Действующим обладателем титула в Барселоне является четвёртая ракетка мира, австриец Доминик Тим.

Барселона. 1-й круг
19 апреля 2021, понедельник. 14:40 МСК
Жо-Вильфрид Цонга
71
Франция
Жо-Вильфрид Цонга
Ж. Цонга
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		1  
7 		6  
         
Егор Герасимов
77
Беларусь
Егор Герасимов
Е. Герасимов
Как не перепутать Шарапову с Курниковой? Угадайте звёзд тенниса по детским фотографиям!
Пройдите тест и узнайте, кто из известных теннисистов изображён на семейных ретрофото.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021