Бенуа Пэр плюнул в сторону судьи на турнире в Барселоне

Французский теннисист Бенуа Пэр проиграл в первом круге турнира в Барселоне итальянцу Федерико Гайо со счётом 5:7, 3:6.
Матч запомнился неспортивным поведением француза. В начале последнего гейма Пэр поспорил с судьей на вышке. Французский теннисист заявил, что подача Гайо не попала в корт, но судья, изучив след от мяча, с ним не согласился. Пэр выразил своё негодование решением судьи плевком в сторону судейской вышки.
За это он получил предупреждение за неспортивное поведение, ставшее для него вторым в матче, и был оштрафован на очко. Для Пэра это поражение стало седьмым подряд.
В начале марта француза уже наказывали за подобные действия на турнире в Буэнос-Айресе. В матче с аргентинским теннисистом Франсиско Серундоло Пэр демонстративно плюнул на корт из-за несогласия с решением судьи и отказывался играть, пока не дождётся супервайзера.
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