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Касаткина — о падении Бенчич через сетку: как это вообще возможно?

Российская теннисистка Дарья Касаткина отреагировала на падение через сетку швейцарской теннисистки Белинды Бенчич.

Бенчич в матче первого круга грунтового турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия) дважды не удержалась на ногах: в первый раз швейцарка неудачно потянулась за мячом, во второй Бенчич не справилась со скоростью и перевалилась через сетку.

Белинда Бенчич перевалилась через сетку на турнире в Штутгарте

После матча Белинда сделала репост появившихся в «Твиттере» видеомоментов.

На что Касаткина отреагировала: «Но как это вообще возможно?». Швейцарка ответила: «Я просто пыталась не трогать сетку».

Отметим, что проблемы не помешали 12-й ракетке мира выйти в следующий круг соревнований: она уверенно обыграла немку Настасью-Мариану Шунк со счётом 6:4, 6:2. В следующем матче Бенчич сыграет с победительницей встречи Екатерина Александрова (Россия) — Каролина Мухова (Чехия).