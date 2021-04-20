Касаткина — о падении Бенчич через сетку: как это вообще возможно?

Российская теннисистка Дарья Касаткина отреагировала на падение через сетку швейцарской теннисистки Белинды Бенчич.
Бенчич в матче первого круга грунтового турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия) дважды не удержалась на ногах: в первый раз швейцарка неудачно потянулась за мячом, во второй Бенчич не справилась со скоростью и перевалилась через сетку.
Белинда Бенчич перевалилась через сетку на турнире в Штутгарте
После матча Белинда сделала репост появившихся в «Твиттере» видеомоментов.
На что Касаткина отреагировала: «Но как это вообще возможно?». Швейцарка ответила: «Я просто пыталась не трогать сетку».
Отметим, что проблемы не помешали 12-й ракетке мира выйти в следующий круг соревнований: она уверенно обыграла немку Настасью-Мариану Шунк со счётом 6:4, 6:2. В следующем матче Бенчич сыграет с победительницей встречи Екатерина Александрова (Россия) — Каролина Мухова (Чехия).
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