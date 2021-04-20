Двукратный чемпион ТБШ в паре: удивляюсь иногда, как Медведев вообще в корт попадает

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в парном разряде британец Джереми Бейтс высказался об особенностях игры второй ракетки мира россиянина Даниила Медведева.

«Сейчас вообще предугадать что-либо не представляется возможным. Порой ты смотришь на кого-то и удивляешься: «Как вы с такой техникой хотите чего-то добиться?». Видишь, как играет, например, Даниил Медведев? Я удивляюсь иногда, как он вообще попадает в корт», — приводит слова Бейтса «Рейтинг Букмекеров».

Даниил Медведев — 10-кратный победитель турниров ATP, в том числе Итогового чемпионата 2020 года в Лондоне (Великобритания).

Напомним, Медведев не выступил на прошедшем «Мастерсе» в Монте-Карло (Монако), так как за несколько дней до старта сдал положительный тест на коронавирус.