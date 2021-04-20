Двукратный чемпион ТБШ в паре: удивляюсь иногда, как Медведев вообще в корт попадает
Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в парном разряде британец Джереми Бейтс высказался об особенностях игры второй ракетки мира россиянина Даниила Медведева.
«Сейчас вообще предугадать что-либо не представляется возможным. Порой ты смотришь на кого-то и удивляешься: «Как вы с такой техникой хотите чего-то добиться?». Видишь, как играет, например, Даниил Медведев? Я удивляюсь иногда, как он вообще попадает в корт», — приводит слова Бейтса «Рейтинг Букмекеров».
Даниил Медведев — 10-кратный победитель турниров ATP, в том числе Итогового чемпионата 2020 года в Лондоне (Великобритания).
Напомним, Медведев не выступил на прошедшем «Мастерсе» в Монте-Карло (Монако), так как за несколько дней до старта сдал положительный тест на коронавирус.
Пока Медведев борется с коронавирусом, Надаль и Рублёв примеряются к его 2-му месту
По итогам «Мастерса» в Монте-Карло Рафаэль может обогнать Даниила в рейтинге 52 недель ATP, а Рублёв – в чемпионской гонке.
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