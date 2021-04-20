Джокович: Тим утомлён жизнью в «пузыре», но он нужен миру тенниса

Первая ракетка мира серб Новак Джокович отреагировал на решение четвёртой ракетки мира австрийца Доминика Тима сняться с турнира категории ATP-250 в Белграде (Сербия). Тим сослался на беспокоящую его травму колена и тяжёлое психологическое состояние.
«Отсутствие Доминика Тима — большая потеря для нашего турнира. Он нужен миру тенниса, он один из лучших игроков мира и чемпион турнира «Большого шлема».
Я слышал, что он пытается бороться со своими проблемами. Он был утомлён ограничениями жизни в «пузыре» во время турниров.
Я его понимаю, большинство игроков испытывают схожие психологические проблемы — игра перед пустыми трибунами, нахождение в номере отеля на протяжении всего турнира — их ограничивают только теннисным кортом и гостиницей», — приводит слова Джоковича Tennis Head.
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