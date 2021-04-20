21-летняя российская теннисистка Софья Жук опубликовала новое фото в бикини в своём «инстаграме».

«Для разнообразия я проведу этот день на яхте», — подписала Жук публикацию, созданную в Майами (США).

Публикация доступна в «инстаграме» российской теннисистки.

В 2015 году 15-летняя Жук выиграла титул на юниорском Уимблдоне, со счётом 7:5, 6:4 победив в финале соотечественницу Анну Блинкову. Интересно, что Софья не проиграла ни одного сета за весь турнир.

На взрослых турнирах «Большого шлема» Софья не проходила дальше первого круга. Жук выиграла шесть турниров ITF в одиночном разряде. Напомним, в марте 2020 года юная теннисистка решила взять паузу в карьере на несколько лет из-за череды серьёзных травм.

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