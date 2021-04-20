Тим: если бы я поехал в Белград с болью в колене, то снова проиграл бы в первом раунде

Четвёртая ракетка мира австриец Доминик Тим подробно рассказал о причине, по которой снялся со стартовавшего в Белграде (Сербия) турнире категории ATP-250.

«Если ты не в форме на 100%, то ты не можешь играть на полную. Так было со мной в этом году на Открытом чемпионате Австралии, а также в Дохе и Дубае. Мне необходимо было отвлечься.

Если бы я поехал в Белград с болью в колене, я снова проиграл бы в первом раунде и погрузился в бездну отрицательных эмоций. Мне нужна была пауза. Так что мне лучше остаться дома. Я не первый и не последний, кто так поступает.

У меня есть небольшие проблемы с левым коленом. В прошлом году во время первой изоляции у меня был дискомфорт в правом колене. Но это не имело значения, мне не пришлось пропускать турниры, потому что их не было. У меня было время, чтобы вылечить травму.

Это врождённый дефект, который возникает время от времени. Теперь все узнают об этом. Чтобы избавиться от боли, требуется пара недель покоя. Колено меня беспокоит ещё с Австралии, но это небольшая проблема, которая пройдёт сама по себе», — цитирует Тима Tennis Majors.

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