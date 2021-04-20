Психолог Циципаса рассказал, в чём Даниил Медведев уступает Стефаносу
Костас Пергантис — спортивный психолог пятой ракетки мира грека Стефаноса Циципаса, работающий с ним с 12 лет, — рассказал об игровых преимуществах своего подопечного.
«Я считаю, что физически Стефанос сейчас самый мощный игрок в туре. Например, Медведев в рейтинге стоит выше, он и ростом выше, но у него нет тех пропорций и силы, которые есть у Стефаноса, нет его разнообразия.
К тому же команда Стефаноса очень хорошо работает. Например, к финалу в Монте-Карло Апостолос (Апостолос Циципас — отец и главный тренер — прим. «Чемпионата») его прекрасно подготовил — он очень хорошо знал, что нужно, чтобы разобрать игру Рублёва, обезоружить его.
Вот что получается, когда все выполняют свою работу», — приводит слова Пергантиса издание SDNA.
Медведев: Циципас мне сказал «ср***й русский». Это нормально?
Рублёв остался без титула на «Мастерсе», но обошёл Федерера. Андрей — уже 7-я ракетка мира
Стефанос Циципас получил главный трофей Монте-Карло, а россиянин поднялся на одно место в рейтинге 52 недель ATP.
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