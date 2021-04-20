Вера Звонарёва вышла во второй круг турнира в Стамбуле
Российская теннисистка Вера Звонарёва вышла во второй круг турнира категории WTA-250 в Стамбуле (Турция). В стартовом матче она в двух сетах обыграла представительницу Словении Полону Херцог со счётом 6:3, 6:3.
Встреча продлилась 1 час 17 минут. Звонарёва ни разу не подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 7. На счету Херцог – 2 эйса, 4 невынужденные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 6.
В следующем круге соревнований Звонарёва сразится с победительницей матча Фиона Ферро (Франция) – Петра Мартич (Хорватия, второй номер посева).
Призовой фонд соревнований составил более $ 235 тыс. Действующей обладательницей титула в Стамбуле является румынка Патрисия-Мария Циг.
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