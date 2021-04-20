Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Вера Звонарёва вышла во второй круг турнира в Стамбуле

Вера Звонарёва вышла во второй круг турнира в Стамбуле
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Вера Звонарёва вышла во второй круг турнира категории WTA-250 в Стамбуле (Турция). В стартовом матче она в двух сетах обыграла представительницу Словении Полону Херцог со счётом 6:3, 6:3.

Встреча продлилась 1 час 17 минут. Звонарёва ни разу не подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 7. На счету Херцог – 2 эйса, 4 невынужденные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 6.

В следующем круге соревнований Звонарёва сразится с победительницей матча Фиона Ферро (Франция) – Петра Мартич (Хорватия, второй номер посева).

Призовой фонд соревнований составил более $ 235 тыс. Действующей обладательницей титула в Стамбуле является румынка Патрисия-Мария Циг.

Стамбул. 1-й круг
20 апреля 2021, вторник. 14:45 МСК
Вера Звонарёва
115
Россия
Вера Звонарёва
В. Звонарёва
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		3  
         
Полона Херцог
73
Словения
Полона Херцог
П. Херцог
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021