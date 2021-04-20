Денис Шаповалов вышел в третий круг турнира в Барселоне

Канадский теннисист Денис Шаповалов вышел в третий круг турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания). В матче второго раунда соревнований он оказался сильнее представителя Франции Жереми Шарди. Счёт матча — 6:3, 7:5.



Продолжительность встречи составила 1 час 39 минут. Шаповалов 9 раз подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 11. Его соперник, занимающий 51-е место в рейтинге ATP, выполнил 1 эйс, 2 раза ошибся на подаче и использовал 2 шанса из 5 взять подачу Шаповалова.



В третьем круге Шаповалов встретится с победителем матча Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Лоренцо Музетти (Италия).



Турнир в Барселоне проходит с 19 по 25 апреля. Первым сеяным стал представитель Испании Рафаэль Надаль, вторым — греческий теннисист Стефанос Циципас. Действующий победитель соревнований — австриец Доминик Тим, в финале обыгравший российского теннисиста Даниила Медведева.

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