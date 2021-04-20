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Диего Шварцман: я не достиг своего потолка, но, надеюсь, он выше моего роста

Диего Шварцман: я не достиг своего потолка, но, надеюсь, он выше моего роста
Теннис / ATP 0
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Аргентинский теннисист Диего Шварцман поделился мнением о достигнутом прогрессе, пошутив про свой рост (1,7 м).

«В прошлом году я смог добиться результатов, которые мне не покорялись раньше, однако, надеюсь, я не достиг своего потолка и продолжу восхождение. В настоящее время с этим потолком всё хорошо, но, надеюсь, он выше моего роста», — приводит слова Шварцмана Mundo Deportivo.

В настоящее время Шварцман выступает на турнире категории ATP-500 в Барселоне (Испания). Завтра, 21 апреля, он сыграет в матче второго круга соревнований с американцем Фрэнсисом Тиафо.

Турнир в Барселоне проходит с 19 по 25 апреля. Первым сеяным стал представитель Испании Рафаэль Надаль, вторым — греческий теннисист Стефанос Циципас. Действующий победитель соревнований — австриец Доминик Тим, в финале обыгравший российского теннисиста Даниила Медведева.

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