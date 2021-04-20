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Белорус Герасимов не сумел выйти в третий круг турнира в Барселоне, уступив Синнеру

Белорус Герасимов не сумел выйти в третий круг турнира в Барселоне, уступив Синнеру
Теннис / ATP 0
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Белорусский теннисист Егор Герасимов не смог пройти в третий круг турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания). В матче второго раунда соревнований его обыграл представитель Италии Янник Синнер. Счёт матча — 3:6, 2:6.

Продолжительность встречи составила 1 час и 9 минут. Герасимов 1 раз подал навылет, допустил 7 двойных ошибок и не реализовал ни одного из 3 брейк-пойнтов. Его соперник, занимающий 19-е место в рейтинге ATP, выполнил 5 эйсов, ни разу не ошибся на подаче и использовал 4 шанса из 6 взять подачу Герасимова.

За выход в четвертьфинал соревнований Синнер поборется с испанским теннисистом Роберто Баутиста-Агутом, который оказался сильнее соотечественника Пабло Андухара (Испания).

Турнир в Барселоне проходит с 19 по 25 апреля. Действующий победитель соревнований — австриец Доминик Тим, в финале обыгравший российского теннисиста Даниила Медведева.

Барселона. 2-й круг
20 апреля 2021, вторник. 21:10 МСК
Егор Герасимов
77
Беларусь
Егор Герасимов
Е. Герасимов
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2  
6 		6  
         
Янник Синнер
19
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
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