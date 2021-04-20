Белорус Герасимов не сумел выйти в третий круг турнира в Барселоне, уступив Синнеру

Белорусский теннисист Егор Герасимов не смог пройти в третий круг турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания). В матче второго раунда соревнований его обыграл представитель Италии Янник Синнер. Счёт матча — 3:6, 2:6.
Продолжительность встречи составила 1 час и 9 минут. Герасимов 1 раз подал навылет, допустил 7 двойных ошибок и не реализовал ни одного из 3 брейк-пойнтов. Его соперник, занимающий 19-е место в рейтинге ATP, выполнил 5 эйсов, ни разу не ошибся на подаче и использовал 4 шанса из 6 взять подачу Герасимова.
За выход в четвертьфинал соревнований Синнер поборется с испанским теннисистом Роберто Баутиста-Агутом, который оказался сильнее соотечественника Пабло Андухара (Испания).
Турнир в Барселоне проходит с 19 по 25 апреля. Действующий победитель соревнований — австриец Доминик Тим, в финале обыгравший российского теннисиста Даниила Медведева.
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