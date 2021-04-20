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Хачанов вылетел с турнира в Барселоне, в трёх сетах уступив британцу Норри

Хачанов вылетел с турнира в Барселоне, в трёх сетах уступив британцу Норри
Теннис / ATP 0
Аудио-версия:

Российский теннисист Карен Хачанов не смог выйти в третий круг турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания). В матче второго раунда соревнований он уступил представителю Великобритании Кэмерону Норри. Счёт матча — 4:6, 6:3, 3:6.

Продолжительность встречи составила 1 час и 56 минут. Хачанов 5 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 4. Его соперник, занимающий 58-е место в рейтинге ATP, выполнил 6 эйсов, 4 раза ошибся на подаче и использовал 3 шанса из 5 взять подачу Хачанова.

За выход в 1/4 финала Норри поспорит с бельгийским теннисистом Давидом Гоффеном.

Турнир в Барселоне проходит с 19 по 25 апреля. Первым сеяным стал представитель Испании Рафаэль Надаль, вторым — греческий теннисист Стефанос Циципас. Действующий победитель соревнований — австриец Доминик Тим, в финале обыгравший российского теннисиста Даниила Медведева.

Барселона. 2-й круг
20 апреля 2021, вторник. 20:50 МСК
Карен Хачанов
23
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 3
6 		3 6
         
Кэмерон Норри
58
Великобритания
Кэмерон Норри
К. Норри
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