Хачанов вылетел с турнира в Барселоне, в трёх сетах уступив британцу Норри

Российский теннисист Карен Хачанов не смог выйти в третий круг турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания). В матче второго раунда соревнований он уступил представителю Великобритании Кэмерону Норри. Счёт матча — 4:6, 6:3, 3:6.
Продолжительность встречи составила 1 час и 56 минут. Хачанов 5 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 4. Его соперник, занимающий 58-е место в рейтинге ATP, выполнил 6 эйсов, 4 раза ошибся на подаче и использовал 3 шанса из 5 взять подачу Хачанова.
За выход в 1/4 финала Норри поспорит с бельгийским теннисистом Давидом Гоффеном.
Турнир в Барселоне проходит с 19 по 25 апреля. Первым сеяным стал представитель Испании Рафаэль Надаль, вторым — греческий теннисист Стефанос Циципас. Действующий победитель соревнований — австриец Доминик Тим, в финале обыгравший российского теннисиста Даниила Медведева.
- 20 апреля 2021
-
22:45
-
22:39
-
22:33
-
20:35
-
19:21
-
17:36
-
17:13
-
16:29
-
16:16
-
15:43
-
15:08
-
14:57
-
14:24
-
13:53
-
13:32
-
13:12
-
12:34
-
12:24
-
11:39
-
11:13
-
10:31
-
09:39
- 19 апреля 2021
-
23:25
-
21:45
-
20:10
-
19:47
-
19:23
-
18:53
-
17:44
-
17:26
-
16:27
-
15:48
-
15:21
-
14:53
-
14:01