Александр Зверев показал семейное фото с праздничного стола по случаю его дня рождения

Шестая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев, отмечающий сегодня, 20 апреля, день рождения, показал фото праздничного стола. Александру исполнилось 24 года. Снимок был размещён в «сториз» на официальной странице Зверева в «Инстаграме».

Александр Зверев — финалист Открытого чемпионата США 2020 года, победитель Итогового турнира ATP 2018 года, 16 раз побеждал на турнирах ATP (из них 14 в одиночном разряде), победитель одного юниорского турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2014).



В Чемпионской гонке ATP — 2021 Александр занимает восьмое место, имея в активе 1025 очков.



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