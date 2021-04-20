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Александр Зверев показал семейное фото с праздничного стола по случаю его дня рождения

Александр Зверев показал семейное фото с праздничного стола по случаю его дня рождения
Теннис / ATP 0

Шестая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев, отмечающий сегодня, 20 апреля, день рождения, показал фото праздничного стола. Александру исполнилось 24 года. Снимок был размещён в «сториз» на официальной странице Зверева в «Инстаграме».

Александр Зверев — финалист Открытого чемпионата США 2020 года, победитель Итогового турнира ATP 2018 года, 16 раз побеждал на турнирах ATP (из них 14 в одиночном разряде), победитель одного юниорского турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2014).

В Чемпионской гонке ATP — 2021 Александр занимает восьмое место, имея в активе 1025 очков.

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