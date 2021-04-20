Арина Соболенко вышла во второй круг турнира в Штутгарте

Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла во второй круг турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия). В стартовом матче соревнований она оказалась сильнее представительницы Китая Чжан Шуай. Счёт поединка — 6:2, 6:2.
Продолжительность встречи составила 1 час и 8 минут. Соболенко 3 раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 4 брейк-пойнта из 8. Её соперница, занимающая 40-е место в рейтинге WTA, выполнила 2 эйса, 1 раз ошиблась на подаче и не воспользовалась ни одним из двух предоставленных шансов взять подачу Соболенко.
В следующем раунде турнира Арине будет противостоять немка Анна-Лена Фридзам.
Призовой фонд турнира составил более € 450 тыс. Действующей обладательницей титула в Штутгарте является чешка Петра Квитова.
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