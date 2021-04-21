Джокович — о турнире в Белграде: много воспоминаний, рад каждой секунде пребывания дома

Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович рассказал о значимости, которую представляет для него турнир категории ATP-250 в Белграде.



«Меня переполняют эмоции, когда я играю дома, представляя свою страну. Этот турнир проводился у нас с 2009 по 2012 год, я дважды побеждал и очень хорошо помню эти моменты. Это определённо что-то нечто особенное.



Сейчас я просто пытаюсь радоваться каждой секунде пребывания в своей стране. Счастлив находиться рядом со своей семьёй, родителями, которых я не могу видеть часто в настоящее время из-за различных ограничений. Очень много воспоминаний. Клуб, в котором проводится этот турнир, — это клуб, в котором я много играл будучи ребёнком», — приводит слова Джоковича ATP.

Джокович — о Надале: уважаю его, наверное, больше, чем любого другого игрока