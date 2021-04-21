Элина Свитолина: я ем борщ каждый день, в этом секрет успеха

Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась секретом своих успехов после того, как сборная Украины победила в матчевом противостоянии с национальной командой Японии в раунде плей-офф Кубка Билли Джин Кинг.

«Я убеждена, что у нас отличная команда. У всех высокий рейтинг и высокие показатели, а команда очень сбалансирована. Я думаю, что у нас есть хороший шанс сыграть и посоревноваться с лучшими командами.



Мы очень близки, и это мотивирует каждого из нас стремиться к большему. У нас тёплые отношения, которые действительно удивительны и подталкивают нас к получению лучших результатов.



Было очень приятно снова собраться вместе, нам было очень весело. Мне повезло, что мне снова довелось играть на этом корте, а также что в течение всей недели у нас были блюда украинской кухни, которая мне очень нравится. Я очень скучаю по ней во время тура.



Я люблю борщ и ем его каждый день, и, возможно, в этом секрет успеха», — приводит слова Свитолиной официальный сайт Кубка Билли Джин Кинг.