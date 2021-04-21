Дарья Касаткина — о желании уйти из тенниса в 2019 году: мне хотелось сделать себе больно

Российская теннисистка Дарья Касаткина рассказала, что после проигрыша россиянке Вере Звонаревой, стоявшей в рейтинге на 85 позиций ниже, в 2019 году чуть не ушла из спорта.

«Я это долго обдумывала, но, кстати, Филипп (Дехас, тренер. — Прим. „Чемпионата“), меня на эту мысль и натолкнул. В разговоре ни с того ни с сего решил сказать, что если мне это не нравится, если меня к этому не тянет, то, возможно, мне нужно подумать о том, чтобы чем-то другим заняться.



Разговор закончился, там даже был монолог больше. Филипп закончил, я говорю: «Ты закончил?» Он: «Да». Я говорю: «Хорошо». Я взяла сумку, в слезах ушла в номер и оттуда два дня не выходила.



Я чуть-чуть виню его за это, может быть. Когда сезон начинается ни шатко ни валко вообще, а тут ещё человек, который всегда говорил, что он будет за меня, он будет мне как семья и всё такое, говорит такие вещи, конечно, это сильно бьет.



Грубо говоря, я решила, что мой сезон будет построен на том, что я буду докатывать и доигрывать турниры. Зарабатывать деньги, что-то где-то, может быть, пройду.



Я приехала в Индиан-Уэллс. Туда все теннисисты обычно приезжают с семьями, и все наши парни тоже приехали с женами. Там были Вероника Хачанова и Аня Донская. Я там вообще особо не тренировалась, так что у меня времени было много свободного. И мы сидели вместе: то ли обедали, то ли кофе просто пили. У девчонок зашел разговор про мотивацию их мужей, и я давай про себя рассказывать. И, кстати, они меня очень сильно поддержали тогда. Я как-то чуть пересмотрела свое видение происходящего.



Повезло, что мне больше нечего было делать, поэтому пришлось задуматься. Но прямо жёстко было на самом деле, мрак. На турнире в Дубае произошел просто какой-то… У меня никогда такого не было, чтобы я просто била себя на корте. Я ни с кем общаться не хотела.



За что-то мне хотелось сделать себе больно. Наверное, за то, что я проявляю такую слабость, и за то, что у меня не получается это преодолеть», — приводит слова Касаткиной Sports.ru.