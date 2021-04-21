Надаль — о поражении от Рублёва: я кое-что сделал неправильно, и это меня удивило

Испанский теннисист Рафаэль Надаль перед встречей с белорусом Ильёй Ивашко на турнире в Барселоне рассказал о своём проигрыше в матче против россиянина Андрея Рублёва на «Мастерсе» в Монте-Карло (Монако). Счёт поединка — 6:2, 4:6, 6:2 в пользу Рублёва.

«Если вы хорошо тренируетесь каждый день, а в матче делаете что-то особенно плохо, это удивительно. Я сразу понял, что произошло. Проигрыши, даже если они неприятны, ставят всех на своё место. Я анализирую детали каждого матча и знаю, что мне нужно что-то улучшить. Это был странный матч. Вы можете проиграть такому хорошему игроку, как Рублёв, но я кое-что сделал неправильно, и это меня удивило.

В других случаях, когда ты не в лучшей форме, плохая игра кажется логичной. В Монте-Карло было не так, но это случилось. Нужно понять, что пошло не так, чтобы избежать повторения тех же ошибок. После любого поражения есть несколько дней для сомнений. Главное — восстановиться, и это то, что я делаю. Я тренировался с правильным настроем, чтобы соревноваться здесь (в Барселоне. — Прим. «Чемпионата»)", — приводит слова Надаля ATP Tour.