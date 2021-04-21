Канепи победила Дияс и сыграет с Кудерметовой на турнире в Стамбуле
Казахская теннисистка Зарина Дияс не смогла пробиться во второй круг турнира в Стамбуле. В матче первого круга она проиграла представительнице Эстонии Кайе Канепи.
Для победы эстонке потребовалось два сета. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4 в пользу Канепи. Продолжительность противостояния составила 1 час 20 минут.
Дияс не выполнила ни одного эйса, совершила 4 двойные ошибки и реализовала все свои брейк-пойнты (три из трёх). Её соперница Канепи выполнила два эйса, совершила две двойные ошибки и реализовала 5 из 6 брейк-пойнтов.
За выход в четвертьфинал соревнований Кайя Канепи поспорит с россиянкой Вероникой Кудерметовой.
Призовой фонд турнира в Стамбуле составляет 235 238 долларов. Финал состоится 25 апреля.
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