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Канепи победила Дияс и сыграет с Кудерметовой на турнире в Стамбуле

Канепи победила Дияс и сыграет с Кудерметовой на турнире в Стамбуле
Теннис / WTA 0

Казахская теннисистка Зарина Дияс не смогла пробиться во второй круг турнира в Стамбуле. В матче первого круга она проиграла представительнице Эстонии Кайе Канепи.

Для победы эстонке потребовалось два сета. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4 в пользу Канепи. Продолжительность противостояния составила 1 час 20 минут.

Дияс не выполнила ни одного эйса, совершила 4 двойные ошибки и реализовала все свои брейк-пойнты (три из трёх). Её соперница Канепи выполнила два эйса, совершила две двойные ошибки и реализовала 5 из 6 брейк-пойнтов.

За выход в четвертьфинал соревнований Кайя Канепи поспорит с россиянкой Вероникой Кудерметовой.

Призовой фонд турнира в Стамбуле составляет 235 238 долларов. Финал состоится 25 апреля.

Стамбул. 1-й круг
21 апреля 2021, среда. 11:05 МСК
Зарина Дияс
90
Казахстан
Зарина Дияс
З. Дияс
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		4  
6 		6  
         
Кайя Канепи
65
Эстония
Кайя Канепи
К. Канепи
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