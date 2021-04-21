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Андрей Рублёв вышел в третий круг турнира в Барселоне

Андрей Рублёв вышел в третий круг турнира в Барселоне
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Андрей Рублёв вышел в третий круг турнира в Барселоне. Во встрече второго круга он обыграл представителя Италии Федерико Гайо.

Для победы россиянину потребовалось два сета. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:3 в пользу Рублёва. Продолжительность противостояния составила 1 час 23 минуты.

Рублёв выполнил 3 эйса, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 3 из 4 брейк-пойнтов. Его соперник Гайо выполнил 1 эйс, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 1 из 6 брейк-пойнтов.

За выход в четвертьфинал соревнований россиянин поспорит с представителем Испании Альбертом Рамосом-Виньоласом. Призовой фонд турнира в Барселоне составляет €1 565 480. Финал пройдёт 24 апреля.

Барселона. 2-й круг
21 апреля 2021, среда. 12:10 МСК
Федерико Гайо
138
Италия
Федерико Гайо
Ф. Гайо
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		3  
6 		6  
         
Андрей Рублёв
7
Россия
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