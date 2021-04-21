Рафаэль Надаль поделился ожиданиями от продолжения грунтового сезона

Испанский теннисист Рафаэль Надаль поделился планами на продолжение грунтового сезона.

«Я мало играл за последние несколько месяцев и за последний год. Возвращаться к соревнованиям всегда тяжело. Турнир в Монте-Карло был важным вызовом, где я испытал много положительных моментов во время соревнований и тренировок. Я проиграл в четвертьфинале, не имея возможности соревноваться на нужном уровне. Здесь (в Барселоне. — Прим. „Чемпионата“) у меня есть ещё одна возможность.



Впереди у меня важный месяц, который заканчивается „Ролан Гаррос“. Сейчас важен каждый матч и каждая неделя. Вот как я это вижу. Я надеюсь, что негативные моменты никак не повлияют, и я стремлюсь быть позитивным каждый день, чтобы попасть туда, где я хочу быть.

Я хочу выигрывать соревнования до «Ролан Гаррос», потому что мне нравится выигрывать турниры. Конечно, легче выиграть «Ролан Гаррос» с уверенностью, которую дадут победы на предыдущих турнирах, как я делал на протяжении большей части своей карьеры. Но главное в том, чтобы поставить себя в положение, чтобы быть конкурентоспособным в каждом отдельном матче. За последний год я не очень много выступал, но даже если бы чувствовал себя готовым к Монте-Карло, такие матчи, как у меня, могут случиться. Я буду усердно работать над завтрашним матчем в Барселоне и каждый день перед Мадридом, Римом и «Ролан Гаррос», — приводит слова Надаля ATP Tour.